20 مختبراً حكومياً وخاصاً لفحوصات «كورونا» بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حدثت هيئة الصحة بدبي، قائمة المختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد ( كوفيد-19)، لتصبح 20 مختبراً حكومياً وخاصاً، وشددت الهيئة على اقتصار أخذ مسحات الفحص، على بعض المرافق الصحية، وهي: المستشفيات، والعيادات الخارجية المرخصة، ومراكز جراحة اليوم الواحد من الفئتين (ب) و (ج)، ومقدمو الرعاية الصحية المنزلية المرخصون.

وأوضحت الهيئة، أن المختبرات المعتمدة لفحوصات كوفيد-19 تشمل: أجيومكس البرشاء جنوب 2، مختبر مستشفى الجليلة بمدينة دبي الطبية، مستشفى الزهراء الخاصة بالبرشاء، المستشفى الأميركي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز 4، مستشفى الإمارات التخصصي بمدينة دبي الطبية، يوروفينز بيومينيس بالبدع.