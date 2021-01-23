توحيد منظومة الرواتب لموظفي حكومة أبوظبي

أوضحت هيئة الموارد البشرية أبوظبي أن التعديلات على الراتب الإجمالي للموظفين حالياً بعد النقل على جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات وتوحيدها على مستوى الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي لا تؤثر سلباً على الموظفين وإجمالي دخلهم، حيث إن انتقال الموظف على جدول الدرجات والرواتب الجديد، يحفظ له راتبه الحالي في حال كان راتبه السابق قبل النقل أعلى من الراتب المخصص للدرجة الوظيفية الجديدة.

وأكد حمد سعيد الشبلي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتطوير المؤسسي في هيئة الموارد البشرية، بأنه صدر تعميم المجلس التنفيذي لأبوظبي بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات، محدداً نطاق تطبيق الجدول على كافة التعيينات الجديدة من المواطنين وغير المواطنين اعتباراً من الأول من يناير 2020، وتم تطبيق الجدول على كافة الموظفين الحاليين المستمرين في الخدمة بعد الانتهاء من عملية النقل على الجدول اعتباراً من يناير 2021.