«الصحة»: نفقات الخدمات الصحية لتطعيم «كورونا» مجانية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن جميع النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة بالتطعيم الخاص بفيروس «كورونا» المستجد، هي خدمات مجانية، وكذلك علاج الآثار الجانبية إن حدثت.

وقالت الوزارة، في نشرة صادرة عنها: «يهدف لقاح فيروس «كورونا» (غير النشط) المسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توفير مناعة مكتسبة ضد فيروس كورونا المستجد، ويعطى هذا اللقاح على جرعتين، والفترة ما بين الجرعتين من 21 يوماً إلى 28 يوماً».

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن إعطاء اللقاح لجميع الأشخاص، ابتداءً من عمر 16 فما فوق عاماً، والذين لديهم أمراض مزمنة مستقرة صحياً.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نموذجاً للموافقة على أخذ لقاح فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، يؤكد فيه الشخص تفهمه أنه لا يزال يتعين عليه اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

وأكدت الوزارة، أنه ستوضع نسخة من هذا النموذج في ملف السجل الطبي الخاص بالشخص، مشيرة إلى أن الحاصل على اللقاح يكون على دراية بأن هذا اللقاح قد تم تسجيله وفق اللوائح والاشتراطات بدولة الإمارات.

ويتضمن نموذج الموافقة تعهداً بأنه ليس لديه أي من 9 أمور، وهي: دخول المستشفى، أو العناية المركزة بسبب إصابة سابقة بمرض «كورونا»، وحساسية شديدة من اللقاحات سابقاً، ومرض عصبي شديد، أو مصاب بمرض الصرع وغير مسيطر عليه، حتى بعد أخذ الأدوية.

كما تتضمن هذه الأمور، خلو الشخص من مرض نقص المناعة أو الإصابة بمرض السرطان «الحاد»، أو لديه تاريخ مرضي من اعتلال التخثر، أو قلة الصفيحات، وأيضاً عدم تناول الأدوية المثبطة للمناعة، أو من يتعاطون عقاقير ذات أثر باق على فعالية الجهاز المناعي خلال الثلاثة أشهر الماضية. ويجب ألا يكون قد أخذ الشخص أي لقاح خلال فترة 14 يوماً السابقة أو شهر من وقت الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى عدم وجود مرض حاد في القلب وغير مسيطر عليه طبياً. وأكدت الوزارة، أن الشخص يدرك أنه سيتم إعطاء هذا اللقاح المستوفي كافة شروط تسجيل اللقاح، حسب قوانين ولوائح دولة الإمارات من قبل أخصائيي الرعاية الصحية.

ولفت النموذج، إلى عدة ملحوظات تتعلق بالسيدات، وصفها النموذج بـ«المهمة»، بحيث تمنع المرأة الحامل من أخذ لقاح «كورونا»، وكذلك المرضعات إذا كان عمر الطفل الرضيع أقل من 6 أشهر، وبعد أخذ اللقاح يجب تجنب حدوث حمل خلال الثلاثة أشهر التالية للتطعيم.

ويحتوي التعهد، على تأكيد الجهة الصحية (مركز/‏‏‏ مستشفى)، بأنه نوقشت المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مع الشخص الموافق على أخذ اللقاح، وأنه يتفهم المخاطر والفوائد.

ويؤكد الشخص المتلقي للتطعيم، أنه تمت الإجابة عن كافة أسئلته بشكل يرضيه، وأخذه اللقاح باختياره، مع معرفته أن اللقاح يؤخذ على جرعتين. وقد تحدث بعض الآثار الجانبية عند تلقي اللقاح، والتي تتراوح بين الآثار الجانبية الشائعة مثل الألم، والألم عند اللمس، والاحمرار، والتصلب، والحكة في مكان التطعيم، إلى حدوث ردود فعل جهازية مثل الحمى، والصداع، والإرهاق، والغثيان، والقيء، والإسهال، والسعال، والحساسية، وآلام العضلات، وآلام المفاصل والخمول. والتي قد تحدث عند بعض المرضى. عادة ما تزول الأعراض الخفيفة دون الحاجة إلى علاج. ويتم إعطاء الذين يعانون أعراضاً متوسطة أو شديدة تحت إشراف الأطباء

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن الاتصال بالرقم المجاني في حالة وجود أي استفسار بعد أخذ اللقاح، كما يمكنك التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.