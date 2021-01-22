ضوابط جديدة للمناسبات والحفلات والمطاعم ومقاهي الشيشة بدبي

أبوظبي ( الاتحاد)

أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قراراً باقتصار الحضور في المناسبات الاجتماعية والأعراس والحفلات الخاصة على الأقارب من الدرجة الأولى ولعدد 10 أشخاص فقط سواء في الفنادق أو المنازل اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يناير.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدات على حسابه الرسمي في «تويتر»، إلى أن هذا القرار يأتي بسبب ارتفاع عدد مخالفات عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» خلال تلك المناسبات.

كما أصدرت اللجنة قراراً يلزم جميع المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 متر إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على ذات الطاولة من 10 إلى 7 للمطاعم و4 لمقاهي الشيشة.