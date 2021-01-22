روسيا تشيد بإعلان الإمارات تسجيل لقاح «سبوتنيك» للاستخدام الطارئ

موسكو (وام)

أشادت روسيا بقرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع اعتماد وتسجيل لقاح «سبوتنيك» ضد فيروس «كورونا» المستجد للاستخدام الطارئ.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في بيان له: إن تسجيل دولة الإمارات العربية المتحدة للقاح الروسي «سبوتنيك V» جاء ضمن إطار إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة، وبناء على نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية التي جرت في روسيا بمشاركة أكثر من 33 ألف شخص.

وأضاف البيان: أن المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي السريرية تتواصل في الإمارات بمشاركة أكثر من ألف متطوع قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وبفضل الشراكة مع شركتي «Pure Health» و«Aurugulf Health Investment»، فيما تعمل شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» على توثيق البروتوكولات الطبية.

من جانبه، أكد المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن دولة الإمارات تعد من شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط وأن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي يسعى إلى مساعدة الإمارات في توفير اللقاح الروسي الآمن والفعال ضد فيروس «كورونا» والذي تم تطويره بناء على منصة مختبرة ومدروسة جيداً لنواقل الفيروسات الغدية للإنسان.

وقال: إن الجانب الروسي يثمن التعاون مع الهيئات المنظمة في دولة الإمارات ويرحب بإقرارها «سبوتنيك V»، معرباً في الوقت ذاته عن قناعته بأن القرار الذي تبنته الحكومة الإماراتية يمثل «خطوة مهمة لحماية مواطنيها باستخدام أحد أفضل اللقاحات في العالم».

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت عن تسجيل لقاح «سبوتنيك V» الروسي للاستخدام الطارئ ضد فيروس كورونا «كوفيد- 19» كجزء من جهود الدولة الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين في الإمارات وهو ثالث لقاح يتم تسجيله واعتماده في الدولة، والذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.