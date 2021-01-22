«صندوق الزكاة» يتوج أعماله الريادية بالمواصفات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

حصل صندوق الزكاة على شهادتين عالميتين الأولى «BSI13500:2013» في مجال الحوكمة الفعالة والثانية «BSI 19600:2014» في مجال إدارة الامتثال، كأول جهة اتحادية خيرية متخصصة ومعنية بخدمة فريضة الزكاة، ما يؤكد ريادة صندوق الزكاة في مجالات الحوكمة وإدارة الامتثال وتوفير بيئة عمل تتميز بالنزاهة والشفافية، والعدالة، والمساواة، والمساءلة، والامتثال، والدقة، والرقابة في سير الأعمال في الصندوق، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

وأعرب عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة عن فخره واعتزازه بحصول صندوق الزكاة على هاتين الشهادتين العالميتين موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود القيادة العليا في صندوق الزكاة في تعزيز مبادئ الحوكمة، والنزاهة، والامتثال، وإدارة المخاطر، والالتزام، والرقابة الداخلية، حيث حصل صندوق الزكاة كأول جهة اتحادية خيرية متخصصة بخدمة فريضة الزكاة على المواصفات القياسية العالمية معيار BS 13500 : 2013 الخاص بكود الممارسة للحوكمة الفعالة «حسن الإدارة الفعالة»، والذي يركز على الهيكلة الفعالة لإدارة المصالح والمساءلة والعدالة والشفافية وكيف يقوم الصندوق بالحوكمة الفعالة للأعمال بهدف التقليل من مخاطر الحوكمة الضعيفة.

عبدالله المهيري

كما حصل الصندوق على معيار BS ISO 19600 : 2014 «إدارة الامتثال»، الذي يعنى بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تكوير وتطبيق وتنفيذ وتقييم وتحسين نظام إدارة فعال ومرن لإدارة الامتثال في الصندوق والتي تم منحها من الجهة المانحة «الشركة السويسرية - أس جي أس» العالمية المتخصصة في مجال التحقق من المواصفات في منح شهادات الاعتمادات الدولية.

وقال الأمين العام لصندوق الزكاة، إن صندوق الزكاة في عام 2019 حصل على المواصفة القياسية العالمية لإدارة المخاطر 31000 : 2018م، ويعتبر صندوق الزكاة من أول الجهات الاتحادية الحكومية التي تقدم خدمات وطبيعة أعمال خيرية تحصل على هذه المواصفات تعزيزاً لمفاهيم وتطبيقات الأعمال والمستجدات في كافة المجالات الإدارية والعملية والتطبيقية بما يقدم ضمانات إضافية على الحوكمة الفعالة.