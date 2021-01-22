%90 التزام المواقـع الإنشائيـة باشتراطات الصحة والسلامة

هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن العام الماضي شهد التزام المواقع الإنشائية بمعايير البيئة والصحة والسلامة بنسبة وصلت 90%.

ونفذت البلدية العام الماضي 13 حملة تفتيش شملت 3481 موقعاً إنشائياً، ونظمت 11 ورشة توعوية، وأصدرت 22 نشرة وأربع تعاميم بهذا الشأن.

وتركز البلدية خلال حملات التفتيش على الحماية من المخاطر العالية في المواقع الإنشائية مثل العمل على ارتفاعات عالية والتفتيش على الرافعات البرجية وأعمال الرفع والسقالة، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وتحرص البلدية على تعزيز معايير البيئة والصحة والسلامة في المواقع الإنشائية بهدف إيجاد بيئة آمنة للعاملين والسكان حماية لصحتهم وسلامتهم.

وتنفذ البلدية برامج توعوية للعاملين في المواقع الإنشائية والبناء تؤكد من خلالها على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وإجراءات عبر تنظيم ورش العمل الهادفة لرفع الوعي لدى العاملين في القطاع.

وحثت بلدية مدينة أبوظبي المقاولين والاستشاريين والمطورين العقاريين على أهمية الالتزام بكافة متطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية، واتباع القوانين والتعاميم المعمول بها في الإمارة، وعمل التدقيق اللازم من قبل طرف ثالث للتأكد من سلامة الرافعات البرجية، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية والمباني جراء تطبيقها. وخلال الحملات يتم التأكد من محافظة المقاولين على نظافة المواقع الإنشائية وفرز النفايات، وتخصيص حاويات للنفايات العامة، بخلاف حاويات مخلفات البناء، بالإضافة إلى التأكد من التزامهم بمتطلبات الطيران المدني بخصوص ارتفاعات الرافعات البرجية، وأن تتوافر بها الأضواء التحذيرية للطائرات. وأكدت البلدية استمرار الحملات خلال العام الحالي، بهدف تفادي المخاطر في كافة المواقع الإنشائية، وإلزام أصحاب الرافعات البرجية بتوفير أعلى مستويات السلامة للحد من الحوادث حفاظاً على سلامة العمال، متطلعة إلى تنمية وتعزيز الرقابة الذاتية لدى المسؤولين عن المواقع الإنشائية، والعمل مع البلدية لتوفير بيئة عمل آمنة مطابقة للوائح والقوانين والمقاييس المعمول بها في الإمارات. كما تؤكد الحملات على ضرورة وأهمية سلامة الأسوار المؤقتة في المشاريع بنسبة 100%، بما يساهم في توفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة وتأمينها بشكل تام، لتقليل نسب الحوادث قبل فترة التقلبات الجوية، وكذلك التفتيش على كافة المواقع الإنشائية، وضمان التزامها بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة.