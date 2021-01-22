«مستشفيات الظفرة» تستقبل مراجعي الأسنان اليوم في مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

أعلنت مستشفى مدينة زايد إحدى منشآت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن استقبال مراجعي الأسنان في مختلف التخصصات خلال أيام السبت من كل أسبوع بجانب مواعيد العمل الرسمية خلال أيام الدوام الرسمي، وذلك بمركز الأسنان في مستشفى مدينة زايد، وذلك من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 7 مساء. ويأتي قرار تعديل مواعيد الأسنان خلال أيام السبت إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر شريحة من المراجعين خلال أيام الأسبوع للاستفادة خدمات مركز الأسنان وتلقي العلاج المناسب، بما يتناسب مع ظروف مختلف فئات المجتمع، ويتيح لهم الفرصة لتلقي العلاج المناسب خلال أوقات الدوام الرسمي، وكذلك خلال الإجازة الأسبوعية، وبالتالي التسهيل على الحالات المرضية التي تحرمها ظروف العمل من تلقي العلاج اللازم لها خلال أيام الدوام الرسمي، كما تتيح فرصة أكبر لتقليل الفترة الزمنية للانتظار بين المواعيد، وهو ما يسهم في سرعة وتجويد العمل داخل مركز الأسنان في مدينة زايد.. وتشمل التخصصات التي سيتم تقديمها خلال أيام السبت من كل أسبوع تقويم الأسنان، والمعالجة اللبية، والتعويضات السنية، وطب الأسنان العام، وطب أسنان الأطفال وجراحة الفم والوجه والفكين. يذكر أن مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تضم مراكز متخصصة لعلاج الأسنان في مدن منطقة الظفرة كافة، ويعد مركز طب الأسنان التابع لمستشفى مدينة زايد مركزاً تخصصياً وتحويلياً، حيث يحتوي على أربع عشرة عيادة تغطي تخصصات طب الأسنان كافة، مثل: زراعة الأسنان - التركيبات والجسور الثابتة والمتحركة - تقويم الأسنان وأجهزة المعالجة التقويمية الأخرى - جراحة الوجه والفكين - المعالجة اللبّية - معالجة الأطفال وأصحاب الهمم تحت التخدير العام، واستخدام الغاز الضاحك «غاز النيتروس» في المعالجة، ويستقبل الحالات المحولة من المستشفيات والعيادات الأخرى.