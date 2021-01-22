226 فحصاً للجاهزية البدنية في شرطة نايف

دبي (الاتحاد)

واصلت حملة «المسح الميداني لقياس وتعزيز الجاهزية البدنية للموظفين» التي أطلقها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية للموظفين، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 226 فحصاً في مركز شرطة نايف.

وكانت الحملة قد باشرت مهامها في إجراء أولى الفحوص الميدانية في عدة مراكز شرطية، وصولاً إلى مركز شرطة نايف، وذلك بمشاركة 12طالباً من جامعة الشارقة مختصاً في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي، بعد تدريبهم على كيفية استخدام جهاز INBODY الخاص بقياس الجاهزية البدنية للجسم.

وأكد العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن حملة المسح تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالعمل على تعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القوة، عبر إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية المُختصة لهم في مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة.

وأكد الرائد طبيب استشاري الدكتور محمد الحاج مدير مركز التأهيل، وتعزيز الجاهزية بالوكالة، أن الحملة تأتي في إطار مشروع قياس وتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، والذي يهدف في مرحلته الأولى لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين، استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن والطول، وفحص الجهاز العضلي الحركي، وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسة للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس.