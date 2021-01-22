«الأرصاد»: عودة الضباب الاثنين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، على البحر وشمال الدولة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى شرقية، شمالية شرقية على شمال وشرق الدولة، تكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وسرعتها تصل إلى 45 كم/‏ ساعة، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

فيما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع غداً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية والبحر يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط ببحر عمان، فيما يتوقع المركز الوطني للأرصاد عودة تشكل الضباب والضباب الخفيف الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

اضطراب شديد

أحدثت الرياح الشمالية الغربية قوية السرعة اضطراباً شديداً بالبحر في الخليج العربي، وبلغ ارتفاع الموج 11 قدماً بالعمق و5 أقدام بقرب الشاطئ في الخليج العربي، و7 أقدام بالعمق في بحر عمان، ويستمر اضطراب الموج بالعمق في الخليج العربي اليوم وغداً، وسجلت أقل درجة حرارة أمس في جبل مبرح في رأس الخيمة، حيث بلغت 5.6 درجة مئوية الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي على شرق وشمال الدولة ومرتفع جوي على باقي المناطق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً على بعض المناطق الغربية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 5 درجات و9 درجات بالمناطق الجبلية، فيما تراوحت في المناطق الداخلية بين 8 و12 درجة مئوية، وعلى المناطق الساحلية والجزر تراوحت بين 13 و17 درجة.