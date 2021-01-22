شرطة دبي: مبادرات نوعية لخدمة المجتمع

دبي (الاتحاد)

زار معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي يرافقه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، المخيم الشتوي للطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي بمنطقة وادي حتا هب، بحضور العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية، ونائبه العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، وعمر سعيد المطيوعي رئيس مركز بلدية حتّا، وعدد من الضباط والطلبة المرشحين والمرشحات والمُستجدين والمُستجدات في الدورات التأسيسية.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري خلال لقائه الطلبة المرشحين في المخيم «أبارك لكم فوز شرطة دبي بالمركز الأول في مؤشر سعادة المتعاملين بنسبة 91.6%، والمركز الثاني في مؤشر سعادة الموظفين بنسبة 96.68% ضمن نتائج دراستي سعادة المتعاملين وسعادة الموظفين للعام 2020، وفعاليات هذا المخيم الشتوي الذي تعقده الأكاديمية لأول مرة يعتبر من المبادرات التي تسعى القيادة العامة لشرطة دبي من خلالها لإسعاد موظفيها وكسر الروتين، وتوفير بيئة عمل مُبتكرة ونوعية للعاملين فيها».

وأضاف: أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى دائماً لإطلاق مبادرات نوعية تخدم مختلف الفئات، إضافة إلى دعم مختلف الإدارات من أجل الخروج بمبادرات ومشاريع خاصة بالموظفين، لافتاً إلى أن فعاليات المخيم الشتوي تمثل تتويجاً للجهود المتواصلة لفرق العمل في شرطة دبي لتنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية وتثقيفية تعود بالنفع على المجتمع، وتعزز سعادة الأفراد، وتعكس روح التعاون والمشاركة.