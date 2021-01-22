جلسة حوارية لـ«مركز الاتصال 901» في دبي

دبي ( الاتحاد)

نظم مركز استشراف المستقبل، ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، جلسة حوارية عن بُعد بعنوان «أفضل الممارسات لمركز الاتصال 901»، وذلك عبر الاتصال المرئي، بحضور نخبة من المُختصين في عمل مركز الاتصال من مختلف دول العالم.

ورحب العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في كلمة افتتاح الجلسة الحوارية، بالمشاركين، في الجلسة الهادفة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال عمل مراكز الاتصال والخروج بمبادرات نوعية تستشرف المستقبل في هذا المجال. وأكد العميد عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، الدائم على تحقيق التوجهات المستقبلية الأساسية الثلاثة لها في أن «دبي المدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات».

وقال: «إن الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو إيضاح الفكر الخاص عن خط 901 ومركز الاتصال في شرطة دبي».