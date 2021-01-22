«فايزة فلكناز» أول طبيبة بيطرية في شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بالكوادر الطبية الإماراتية المؤهلة لدخول كافة المجالات، والتي تسهم في الارتقاء بمسيرة العمل التطويري فعززت طاقمها الفني بتعيين الدكتورة البيطرية فايزة فلكناز الفقي المتخصصة في العناية الصحية للخيول، بعد تخرجها من جامعة الإمارات، معززة دراستها بشهادات تخصص من هنغاريا وايرلندا، بذلك تعتبر أول طبيبة بيطرية في قسم الفروسية في إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي.

وأشادت الدكتورة فايزة بجهود القيادة الرشيدة في إتاحتها الفرصة للمرأة الإماراتية، وتوفير الإمكانات للعمل على خدمة الوطن ورفعته، مؤكدة الحرص على مواصلة التميز والإبداع وتطبيق خبراتها وتجاربها العلمية والمعرفية في مجال العمل بشرطة أبوظبي.

ولفتت إلى أهمية دور دراسة التخصصات المختلفة، مثل تخصص الطب البيطري الفريد من نوعه في الدولة، وخاصة لفئة النساء، والذي يتطلب تشجيعاً من الأهل والمجتمع وثقافة اجتماعية وإرشاداً توعوياً لتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية، حيث يعتبر الطب البيطري من التخصصات النوعية التي لابد من توفرها من أجل سلامة الإنسان وصحة الحيوان. وأثنت على جهود القيادة الشرطية واهتمامها برفد إداراتها بأفضل الكوادر الوطنية بجميع المجالات، بعد تسلحهم بأعلى الدرجات العلمية في أعرق الجامعات العالمية ليأخذوا دورهم ومكانتهم في مسيرة التطوير والتحديث.