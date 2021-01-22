«الصحة» تعلن تقديم 93,004 جرعات من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الجمعة، تقديم 93,004 جرعات من لقاح كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2,339,073 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 23.65 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.