اليوم.. إعلان نتائج «مزاينة» في «الظفرة»

الظفرة (الاتحاد)

بدأ صباح أمس، دخول منقيات الإبل المشاركة في منافسات شوط البيرق (30) للمجاهيم بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي.

وتدخل الإبل المشاركة في منافسات الأسبوع الختامي من المهرجان إلى الشبوك المخصصة، استعداداً لإعلان نتائج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى اليوم الجمعة، وذلك بعد عرضها على اللجان الطبية والفرز والتحكيم.

ويعتبر شوط البيرق من أضخم الأشواط في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة، من حيث عدد الإبل المشاركة وقيمة الجوائز التي تصل إلى مليوني درهم إماراتي، حيث يشترط للمشاركة في الشوط امتلاك 30 ناقة من جميلات الإبل، فيما يحصل الفائز بالمركز الأول على «بيرق المجاهيم» بالإضافة إلى جائزة قيمتها مليون درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 600 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على 400 ألف درهم.

وشهد شوط بيرق المجاهيم مشاركة كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، حيث بلغ عدد الإبل المشاركة في الشوط 150 مطية موزعة على 5 مشاركين، بواقع 30 مطية لكل مشارك.

كما يحظى شوط البيرق بمتابعة من كبار ملاك الحلال الذين يحرصون على مشاهدة «عرض منقيات الإبل» قبل إعلان النتائج على منصة الظفرة لمزاينة الإبل في موقع المهرجان بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وذلك لمشاهدة روعة المزاينة التي تزينها الإبل المشاركة من جميلات الإبل المجاهيم في المنطقة، حيث تقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بتنظيم فقرة لاستعراض الإبل المشاركة وما يصحب ذلك من فقرات لفن التغرودة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في موقع المهرجان للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19 وبالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.