الشارقة تستضيف ملتقى «العربية» مارس المقبل

الشارقة (الاتحاد)

يطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة ملتقى أفضل الممارَسات والتجارب في مجال «توظيف التقنيات في تعليم اللغة العربية عن بُعد»، وذلك في شهر مارس المقبل برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وينظم المركز الملتقى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال استخدام الوسائط والتطبيقات المختلفة الإلكترونية المتطوِّرة، ويشارك في هذا الملتقى خبراء ومختصُّون في تعليم اللغة العربية؛ لتقديم خبرات ونماذج تطبيقية يمكن مواءمتُها وتطبيقُها في تعليم اللغة العربية في جميع المراحل التعليمية.

وتَكمُن أهميةُ الملتقى الذي سيعقد في الفترة بين 15 إلى 17 مارس 2021م في الاطلاع على أحدث المُمارَسات والتجارب والمبادَرات والمستجِدَّات التي يمكن من خلالها توظيف التقانة في بُعدَيْها الفكري والمادي في تعليم اللغة العربية لتنمية مهاراتها: (الاستماع- التحدث- القراءة- الكتابة).

وأكد الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية بالشارقة أن الملتقى يواكب التطورات العلمية والتقنية السريعة في ظل متطلَّبات هذا العصر وتحدياته، وبما يُسهِم في جَعْل اللغة العربية مسايِرةً لمتطلَّبات العصر، حيث يفيد الملتقى كلَّ مَنْ له عَلاقة بتعليم اللغة العربية؛ من المعلمين والمشرفين التربويين، ومُصمِّمي المناهج، والباحثين وصُنَّاع القرار، من خلال تقديم نماذج عملية لدروس في اللغة العربية في مراحل التعليم المتنوعة تُيَسِّر للمعلمينَ محاكاتها أو تصميم الدروس وفقًا لها، إضافة لإعادة النظر في تضمين المناهج الدراسية لمتطلَّبات توظيف التقنية في تعليم اللغة العربية، وفتح المجال للباحثين للقيام بدراسات وبحوث حول تأثير هذه التقانات في تنمية مهارات اللغة.