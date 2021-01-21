محمد بن زايد يبعث برسالة إلى ملك المغرب

فاس (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات والمملكة المغربية وقيادتهما يجمعهما روابط أخوة وثيقة، وحرص مستمر على دفع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أشاد سموه بالدور القيادي لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وحرص جلالته المستمر على تعزيز روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

ملك المغرب خلال استقباله عبدالله بن زايد (الصور من وام)

جاء ذلك لدى استقبال صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث نقل سموه إلى جلالته رسالة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

محمد السادس لدى استقباله عبدالله بن زايد

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، كما تم استعراض الأوضاع في المنطقة وعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

محمد السادس في حديث مع عبدالله بن زايد

وفي مستهل اللقاء، نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لجلالته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للمملكة المغربية الشقيقة مزيداً من التقدم والنماء.

ملك المغرب يرحب بعبدالله بن زايد

من جانبه، حمل جلالة الملك، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.