مواطنة عمرها 100 عام تتلقى لقاح كورونا

محمد البلوشي (العين)

تلقت المواطنة صبحة سالم حمدان الدرعي والتي تبلغ من العمر 100 عام، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد- 19 في مركز القوع الصحي الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة). وأجرى طبيب المركز الفحوص اللازمة للمواطنة صبحة الدرعي قبل التطعيم للتأكد من حالتها الصحية، ومن ثم حصلت على الجرعة الأولى للتطعيم.

وقالت الوالدة صبحة إنها تلقت الجرعة الأولى من اللقاح في عيادة القوع ولا تشتكي من آية أعراض بعد أخذ الجرعة الأولى وعبرت عن شكرها وامتنانها للقيادة الرشيدة على توفير اللقاح للجميع.