موظفو «لجنة المهرجانات» يحصلون على لقاح «كوفيد 19»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى موظفو لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن حملة «ليكن خيارك التطعيم»، التي أطلقتها دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، للتطعيم ضد فيروس كوفيد- 19، وتشجع عامة المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم ضد الفيروس.

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: «لقد حرصت إدارة اللجنة على تشجيع كافة موظفيها والعاملين في برامجها ومهرجاناتها للحصول على تطعيم ضد فيروس كوفيد- 19، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس كورونا».

ودعا معاليه كافة العاملين بالقطاع التراثي والمواطنين والمقيمين إلى تلقي لقاح «كورونا» الذي تم توفيره لجميع المواطنين والمقيمين بإمارة أبوظبي مثمناً جهود القيادة الرشيدة في التعامل مع أزمة كورونا، وتوفير اللقاح الآمن والفعال لحماية المجتمع.

وأكد عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، أن استجابة اللجنة لحملة التطعيم تأتي ضمن الجهود التي تبذلها اللجنة في المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها ودعماً لجهود الجهات الصحية المعنية في إمارة أبوظبي لتحقيق التعافي الكامل مشيداً بتفاعل موظفي اللجنة وإقبالهم على تلقي جرعات اللقاح، ما يعكس مدى وعيهم، وحرصهم على تنفيذ هذا الإجراء الوقائي الذي أوصت به الجهات المختصة بالدولة.

من جانبه، أوضح عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الاتصال والفعاليات أن اللجنة نظمت عدداً من المحاضرات، تستهدف الموظفين ومتعامليها ولجان المهرجانات بأساليب الوقاية الصحية بالتعاون مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر المترتبة عن عدم إتباع النصائح والإرشادات التوعوية، إلى جانب نشر عدد من الفيديوهات التوعوية والتشجيعية التي تنفذها اللجنة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «تراثنا» باستخدام اللغات العربية والإنجليزية، والأوردو، والفلبينية، تتضمن مقاطع تشجيعية من الموظفين والعاملين.

وأشار إلى أن الحملة الداخلية التي أطلقتها اللجنة لقيت تجاوباً من الموظفين والعاملين في المشاريع التي تنفذها اللجنة في الوقت الحالي، ومنها مهرجان الظفرة الذي يقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وبرنامج أمير الشعراء الذي بدأت حلقاته التسجيلية بالبث مؤخراً، بالإضافة إلى برنامج المنكوس الذي سينطلق قريباً.

وأبدى الموظفون ارتياحهم بالحصول على جرعة اللقاح معربين عن شكرهم للقيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة جميع المواطنين والمقيمين، ووجهوا الشكر لطواقم الخدمات الطبية والصحية لجهودهم المتواصلة في تقديم التوعية والتثقيف الصحي حول جائحة كورونا.

يذكر أن حملة «ليكن خيارك التطعيم» تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة حتى الآن في الحد من انتشار كوفيد- 19، وضمان مواصلة إمارة أبوظبي في ريادتها في طريقة حماية سكانها بصورة شاملة.