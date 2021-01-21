«زايد العليا» تنظم حملة لتطعيم أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وجمعيات الإمارات للتوحد، والإمارات لمتلازمة داون، والإمارات للصم، ومؤسسة سدرة، حملة واسعة للتطعيم ضد فيروس كوفيد- 19، لأصحاب الهمم وذويهم وكوادرها، تستمر على مدى خمسة أيام بمقرها في أبوظبي، على أن تمتد لتشمل مقر المؤسسة بمنطقة العين، ومقرها في منطقة الظفرة في مرحلة تالية، استكمالاً للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد- 19، وبهدف دعم الجهود الرامية لحماية أفراد المجتمع، وتشجع المؤسسة ضمن إطار حملة «ليكن خيارك التطعيم» على تلقي اللقاح، وذلك لتعزيز المناعة المكتسبة والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، وتعزيز مناعته وحصانته للمضي نحو التعافي.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن اللقاح هو الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للحد من انتشار كوفيد- 19 والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ولا سيما منتسبي المؤسسة من أصحاب الهمم وعائلاتهم، وكوادر المؤسسة.

وقال: واجبنا أن نساهم في دعم حملة التطعيم الوطنية لضمان سلامة مجتمعنا لمجابهة الوضع الاستثنائي الطارئ الذي نواجهه جميعاً، لنختار التطعيم ضد كوفيد- 19 لحماية أنفسنا ضد الفيروس، فكلما ارتفع عدد المحصنين باللقاح، قلت إمكانية العدوى.

ووجه الشكر إلى أسر أصحاب الهمم على تعاونهم، وإلى شركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة، وإلى الخدمات العلاجية الخارجية، وجمعيات النفع العام، جمعية الإمارات للتوحد، وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، وجمعية الإمارات للصم، ومؤسسة سدرة على تعاونهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنظيم تلك الحملة بمقار المؤسسة تيسيراً على أصحاب الهمم وذويهم وكوادر المؤسسة لتلقي اللقاح، انطلاقاً من حرصهم على سلامة المواطنين والمقيمين، وبلغ عدد الحضور لتلقي اللقاح خلال اليومين الأولين 94 فرداً منهم 39 من أصحاب الهمم، و26 من ذويهم و29 من موظفي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعائلاتهم.