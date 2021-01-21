بلدية دبي: إغلاق 5 مؤسسات غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 5 مؤسسات غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها البلدية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، منها: 4 مؤسسات خاصة بتجارة المواد الغذائية في سوق الخضار والفواكه ومغسلة واحدة في منطقة هور العنز.

وبلغ عدد الزيارات التفتيشية 2317 زيارة، في حين بلغ عدد التنبيهات 38، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية 98%، ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. وتحرص بلدية دبي على متابعة المؤسسات والأنشطة التابعة لرقابتها بشكل يومي من خلال الزيارات التفتيشية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في تلك المؤسسات كالتباعد الجسدي وزيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمامة الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها.