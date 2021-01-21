تطعيم نزلاء ونزيلات «إصلاحية دبي» بلقاح «كورونا»

دبي (الاتحاد)

باشرت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19» للنزلاء والنزيلات الراغبين في الحصول عليه ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في السعي نحو الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم بجرعات اللقاح المضاد للفيروس.

وأبدى النزلاء سعادتهم بالحصول على الجرعات، مشيدين بجهود شرطة دبي وتسخيرها لكافة الإمكانات من أجل تسهيل عملية الحصول على التطعيم، وجهود كافة الطواقم الطبية في السجون العاملة على تقديم التطعيم لهم وتقديم التعليمات والإرشادات الطبية والفحوص ذات الصلة.