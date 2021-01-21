اليوم وغداً.. انخفاض في درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد الدولة، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، اليوم وغداً، مع اضطراب شديد في الخليج العربي يصل إلى 11 قدماً، في العمق، فيما يبلغ ارتفاع الموج في العمق 8 أقدام في بحر عُمان.

كما توقع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة، فيما يغطى الضباب والضباب المتقطع جزيرة أبوظبي، ومناطق مختلفة من الدولة، مع تدنى مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياته أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية من الساعة 11 مساءً أول أمس، وحتى العاشرة صباحاً.

وناشدت الجهات المختصة الجمهور إلى القيادة بحذر والالتزام بالتعليمات من المرور وخفض السرعة، تجنباً لأي عوارض بسبب الضباب.

وقال المركز: إن الضباب يتكون خلال النهار، ومع استقرار الطقس تنشط دورة نسيم النهار، فتهب الرياح الشمالية المحملة بالرطوبة من مياه الخليج العربي، باتجاه اليابسة، فيما تكتسب الأرض حرارتها من أشعة الشمس.. مضيفاً: «ومع غروب الشمس تفقد الأرض حرارتها بشكل تدريجي، فتبدأ طبقة الهواء القريبة من سطح الأرض بالتبريد، وإذا انخفضت درجة الحرارة بسرعة حتى تصل إلى درجة نقطة الندى، يتكثف بخار الماء الموجود في الهواء ومع هدوء الرياح في الليل وفي الصباح الباكر، يتشكل الضباب».

وأضاف: هذه العوامل تكون أكثر تكراراً خلال فصل الشتاء وعلى مناطق واسعة، بينما تكون أقل تكراراً في بقية فصول السنة وعلى مناطق محدودة، ومع شروق الشمس يبدأ الضباب في الانقشاع التدريجي بسبب أشعة الشمس وارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، ليتلاشى الضباب في ساعات الصباح، وينقشع الضباب في حالتين.. عند سخونة سطح الأرض بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومع وجود رياح نشطة السرعة، تعمل على تحريك الكتلة الضبابية.

ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن أكثر المناطق تأثراً بحالات تشكل الضباب هي المناطق الداخلية، كما تتأثر الطرق الساحلية أحياناً.