«طرق دبي» تطرح أرقاماًً مميزة في مزاد

دبي (وام)

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح/‏‏‏350/‏‏‏ رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A-B-C-D-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z والكلاسيكية، بالإضافة إلى الدراجات النارية ذات الرمز 2، وذلك في أول مزاد إلكتروني لها، خلال العام الجاري 2021 وهو المزاد الإلكتروني الـ 63 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

ويبدأ التسجيل في المزاد، اعتباراً من الأحد 24 يناير الجاري، بينما سينطلق المزاد الأحد 31 يناير الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر لمدة 5 أيام فقط. وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بـ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع.