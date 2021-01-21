«الصحة» تعلن تقديم 84.919 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 84.919 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2.246.069 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 22.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».