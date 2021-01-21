إيقاف العمليات الجراحية غير الضرورية بدبي

سامي عبدالرؤوف ( دبي)

أعلنت هيئة الصحة في دبي، وقف جميع العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية التي تتطلب تخديراً عميقاً أو عاماً، اعتباراً من اليوم (الخميس) وحتى التاسع عشر من شهر فبراير المقبل، قابلة للتمديد.

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن السماح لها بالاستمرار فقط حسب الضرورة والحاجة الطبية للحالة الصحية للمريض وفقاً لتقدير وتقييم الطبيب المعالج والحالة السريرية للمريض أو في حالة الطوارئ، ومنها على سبيل المثال –لا الحصر- جراحات الأعصاب، الكسور وعمليات العظام لإعادة التصحيح، عمليات وإجراءات القلب والأشعة التداخلية، العمليات القيصرية، إزالة الحصوات والدعامات البولية، وأية إجراءات طارئة في مجال الجراحة العامة والعيون والأطفال والنساء والولادة والتخصصات الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا كوفيد- 19 ونظراً لما تقتضيه الحاجة حالياً من تضافر الجهود وضمان استعداد النظام الصحي في الإمارة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للحالات المرضية.