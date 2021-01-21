فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى الدوحة

أعلنت فلاي دبي، اليوم، عن استئناف رحلاتها إلى قطر، وستبدأ الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يومياً من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتباراً من 26 يناير الجاري.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «بإعلان اليوم نرى شبكة فلاي دبي تنمو إلى 64 وجهة، ستبدأ الرحلات إلى الدوحة اعتباراً من 26 يناير ولتلبية الطلب المتوقع، يسعدنا إطلاق رحلتين يومياً، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في نمو رحلاتنا».

من جانبه، أشار سودير سريداران نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية «الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية» في فلاي دبي، إلى أن التذاكر متاحة للحجز اليوم على موقع الشركة flydubai.com.