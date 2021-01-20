رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، في برقيته، عن خالص تهانيه بمناسبة تولي الرئيس بايدن مهامه الرئاسية، وعن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، ومواصلة العمل معاً لتخطي التحديات الماثلة مثل الأوضاع الصحية في العالم والتغير المناخي ومكافحة التطرف العنيف.

وأشار سموه إلى أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها شرف العمل عن قرب مع فخامة الرئيس جو بايدن لفترات طويلة إبان خدمته في مجلس الشيوخ الأميركي وكنائب لرئيس الولايات المتحدة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعربا فيهما عن الأمل بمزيد من النمو في علاقات الدولتين بمختلف المجالات وذلك لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.