«المعاشات»: دور مهم لمركز الاتصال خلال جائحة «كورونا»

أبوظبي (وام)

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تلقي مركز الاتصال التابع للهيئة نحو 76 ألفاً و754 اتصالاً خلال 2020 على الرقم المجاني«‏80010»‏، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الربع الثاني من العام الماضي للحد من آثار«كوفيد- ‏19» على فئات المستفيدين، ساهمت إلى حد كبير في تقليل عدد المكالمات التي تلقاها المركز خلال 2020 مقارنة بعام 2019 الذي تلقى فيه المركز نحو 98.914 ألف اتصال.

وتفصيلاً، بلغ عدد المكالمات التي تلقتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الماضي 23 ألفاً و509 اتصالات، فيما بلغ عدد مكالمات الربع الثاني 13 ألفاً و898 اتصالاً، بينما بلغ عدد مكالمات الربع الثالث 21 ألفاً و096 اتصالاً، وبلغ عدد مكالمات الربع الرابع 18 ألفاً و251 اتصالاً، بمجموع اتصالات بلغ 76 ألفاً و754 اتصالاً.

وأكد محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة، أن مركز الاتصال كان له دور هام خلال الفترة التي أعقبت انتشار فيروس كورونا «كوفيد- ‏19»‏، حيث ساهم في تلبية استفسارات قطاع كبير من الفئات التي تغطيها الهيئة وخاصة جهات العمل والمؤمن عليهم والمتقاعدين، في ظل المستجدات التي أعلنت عنها الهيئة خلال مرحلة العمل عن بعد، والتي عمدت فيها إلى اعتماد المعاملات الإلكترونية في كافة معاملاتها بعد إغلاق المراكز، وتأجيل سداد الاشتراكات لأصحاب العمل لمدة 6 أشهر للتخفيف من آثار كوفيد-19 عليهم، وتعليق تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة وصحة المتعاملين، الأمر الذي جعل مركز الاتصال الخيار الأول الذي لجأ إليه أصحاب العلاقة خلال هذه الفترة، وخاصة من مارس حتى أغسطس من العام الماضي.