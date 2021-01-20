بدء تشغيل مسار للحافلات في دبي

دبي (وام)

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم التشغيل الفعلي للمسار الخاص بالحافلات ومركبات الأجرة في شارع خالد بن الوليد بعد انتهاء التشغيل التجريبي للمسار الذي سيلعب دوراً فعالاً وحيوياً في تحسّن زمن رحلات الحافلات بنسبة 24% وتقديم خدمة أفضل لمستخدمي المواصلات العامة.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: يمثل هذا المسار المرحلة الثالثة من مشروع المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة.. ويقع هذا المسار على شارع خالد بن الوليد بطول «‏4.3»‏ كيلومتر ويمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل بالاتجاهين.

وأوضح أن عدد الخطوط المارّة بهذا المسار يبلغ «‏19»‏ خطّاً من مجموع الخطوط العاملة في إمارة دبي، وذلك من خلال تشغيل «‏60»‏ حافلة في الساعة من الأنواع العادية والحافلات بمقطورة وذوات الطابقين والحافلات الصغيرة.

ولتوعية مستخدمي الطرق قال بهروزيان: لقد تم وضع لافتات إرشادية على مداخل المسار لتوضيح المركبات المسموح لها بالدخول ولافتة إرشادية لتحذير مستخدمي الطريق من استخدام المسار وستُفرَضُ غرامة 600 درهم على السائقين المخالفين.

ولتسهيل تجنّب استخدام المسار الخاص بالحافلات ومركبات الأجرة على شارع خالد بن الوليد بالنسبة لمستخدمي الطريق فقد جرى تمييزه باللون الأحمر، ووضع علامة حافلة على المسار وتركيب لافتات في بداية ومنتصف المسار وتركيب إشارات ضوئية، تشير إلى أن المسار مُخصّص للحافلات فقط.