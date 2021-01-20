اللقاح لموظفي «حكومة عجمان»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة الموارد البشرية بعجمان مبادرة تطعيم لقاح «كوفيد-19» لموظفي حكومة عجمان، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة بمنطقة عجمان الطبية وبمشاركة 16جهة حكومية ومستقلة بالإمارة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الشاملة لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وأكد عبدالله بوشهاب، مدير إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية بالدائرة، أن تنظيم المبادرة يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير وخلق بيئة عمل آمنة وصحية لموظفي الجهات الحكومية والمستقلة في الإمارة، من خلال اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الجائحة، وتوفير أعلى مستويات السلامة، حرصاً على سلامة الموظفين في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الموظفين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية والمستقلة في إمارة عجمان، خلال الفترة من 20 يناير، وتستمر إلى فبراير المقبل، حيث قامت الدائرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمستقلة بإمارة عجمان لتوجيه وتشجيع جميع موظفيها المواطنين وغير المواطنين لتلقي لقاح كوفيد-19، وفق المواعيد المعدة خلال ساعات العمل، وذلك في مقار الجهات بإشراف كادر طبي من منطقة عجمان الطبية.