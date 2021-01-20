خيمة «جراند حياة» للقاح المعلمين

دينا جوني (دبي)

وجّهت إدارة شؤون الموظفين في وزارة التربية والتعليم مديري النطاق في دبي لحث جميع الكوادر التعليمية على التسجيل للحصول على لقاح كوفيد- 19 في خيمة فندق جراند حياة.

ولفتت أنه بناء على التنسيق الذي تم مع وزارة الصحة بشأن توفير لقاح كوفيد- 19 للعاملين في مدارس دبي، فإنه مطلوب من الإدارات المدرسية رفع كشوف بأسماء المعلمين الراغبين بأخذ اللقاح بنهاية اليوم الخميس.

وأشارت أنه يفترض كذلك تحديد اليوم والتاريخ والتوقيت المناسب لكل مدرسة حتى يتم رفعها لوزارة الصحة، من أجل تسهيل وتيسير عملية أخذ اللقاح دون تأخير.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد خصصت المبنى الرئيس من معهد تدريب المعلمين في عجمان للتطعيم باللقاح ضد فيروس كوفيد-19، مستهدفة موظفي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وموظفي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة مع عائلاتهم. ودعت أعضاء الميدان التربوي والطلبة إلى عدم التردد في بناء مجتمع صحي معافى، من خلال التوجّه إلى مراكز الوزارة المخصصة للتطعيم.