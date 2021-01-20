موظفو «مدني عجمان» يشاركون في التطعيم

عجمان (الاتحاد)

واصلت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان حملتها الدورية، ضمن مبادرة تطعيم لقاح «كوفيد-19» للموظفين والعاملين في الإدارة العامة، والتي نفذتها إدارة الموارد والخدمات المساندة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفق البرنامج الزمني الموضوع لها، وذلك في إطار تعزيز الجانب الوقائي، ورفع الوعي بأهمية الحصول على اللقاح لتفادي مضاعفات مرض الفيروس. وركزت المبادرة على حث كافة الموظفين في الحصول على اللقاح، وتزويدهم بمختلف الاستشارات والنصائح التي تساعدهم على الحفاظ على سلامتهم العامة، وذلك تعزيزاً للوعي الوقائي لمكافحة انتشار الجائحة، في إطار دعم وتعزيز جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا.