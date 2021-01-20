«الصحة»: بالمناعة الجماعية ننتصر على «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه يوجد إقبال ملحوظ من المواطنين والمقيمين على أخذ اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، وهذا يدل على الثقة في رؤية القيادة والاطمئنان لما يقوم به القطاع الصحي بالدولة.

ودعت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى أهمية الاستمرار في الحصول على اللقاح للوصول إلى مناعة جماعية تؤدي إلى التغلب على المرض، وتعزيز من نتائج مرحلة التعافي التي بدأتها الدولة.

وأعلنت الوزارة، أنه بعد أخذ الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لـ «كورونا»، يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعمول بها، لأن المناعة قد تتكون خلال 4 أسابيع عقب أخذ الجرعة الثانية.

فيما أكد مسؤولون في القطاع الصحي، أن التطعيم أمان واطمئنان، منوهين بسرعة توفير اللقاح للجميع، وترافق ذلك مع استجابة كبيرة من مجتمع دولة الإمارات للحصول على التطعيم والالتزام بتوجيهات القيادة والحكومة، ما أدى إلى وجود دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم إعطاء للقاح للسكان.

ولفتوا إلى أبرز سمات تعمل دولة الإمارات مع فيروس «كورونا»، وعلى رأسها استباقية الدولة في توفير اللقاح للمجتمع، وتضافر جهود جميع الجهات والتخطيط المسبق والتعامل المرن مع تطورات الأزمة لتحديد مسار عودة الحياة إلى طبيعتها.

مواجهة الجائحة

في البداية، أكدت الدكتورة فاطمة المرزوقي، مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية بعجمان في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات من أفضل دول العالم في التصدي لجائحة (كوفيد- 19)، بسبب رؤية قيادتنا الرشيدة والتطور الكبير الذي بدا عليه القطاع الصحي في الدولة.

وأشارت إلى حرص وزارة «الصحة» على استثمار كل القدرات التي لديها لمواجهة الجائحة، موضحة أنه تم تسجيل اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، بعد التحقق من الإجراءات العلمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وقالت: من المهم نشر الوعي بين كل فئات المجتمع للإقبال على التطعيم، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لأن هؤلاء إذا أصيبوا بالمرض، سوف يدخلون المستشفيات، ويتعرضون لمضاعفات كبيرة بسبب المرض.

وأوضحت أن اللقاح عبارة عن فيروس ضعيف أو غير نشط يؤخذ على جرعتين: الأولى، ثم الثانية بعد 21 إلى 28 يوماً، لافتة إلى أنه بعد أخذ الجرعة الأولى يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعمول بها، لأن المناعة قد تتكون خلال 4 أسابيع عقب أخذ الجرعة الثانية.

وقال المرزوقي: وبالتالي يجب العمل بنفس الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالمرض، كما أن الوزارة تستهدف إعطاء اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، خلال الربع الأول من العام الأول، لتكون نسبة الحاصلين على اللقاح 50% من السكان».

وأضافت: إذا حققنا ذلك سيكون هناك مناعة جماعية، وبالتالي فرصة انتقال المرض من شخص إلى آخر غير مرجحة، حيث ستكون المناعة دائمة، ما يساعد على تخطي تحديات مرض (كوفيد- 19).

التطعيم بدبي

من جهته، قال خلفان الريسي، مدير مركز تطعيم «ون سنترال» التابع لهيئة الصحة في دبي، أن «التطعيم أمان واطمئنان وأفضل وسيلة لمرحلة التعافي وحماية أنفسنا والآخرين من الإصابة بهذا المرض».

وأشار إلى أهمية حجز موعد للتطعيم ضد فيروس«كورونا» المستجد في مراكز اللقاح التابعة لهيئة الصحة في دبي، ويكون ذلك من خلال مركز الاتصال الموحد، أو عن طريق التطبيق الذكي للهيئة، مؤكداً أن التطعيم خطوة مهمة وضروري لإنهاء الوباء.

وأكد الريسي، أن الإمارات سباقة في مواجهة التحديات، وتحقيق نتائج عالمية في التغلب على الأوبئة، موضحاً أن هيئة الصحة في دبي، لديها في الوقت الحالي العديد من مراكز التطعيم ضد فيروس«كورونا» منتشرة على مستوى الإمارة، ويقدمون كل التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية التطعيم في غضون دقائق معدودة.

وذكر مدير مركز تطعيم «ون سنترال» أكبر مراكز التطعيم بالدولة، أن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 4000 شخص يومياً، مشيراً إلى أن هذا المركز تم إنشاؤه خلال 72 ساعة، وهو أسرع مركز تم إنشاؤه لتوفير التطعيم، حيث تضافرت جهود الجهات الصحية والمختصة لإنجازه في وقت قياسي.

وأفاد بأن المركز يقدمه خدماته للراغبين، ويعطي الأولوية لخط الدفاع الأول وكبار المواطنين والمقيمين وذوي الهمم، باعتبارها فئات ذات خصوصية، ويجب إعطاؤهم المجال للتطعيم كفئات ذات أولوية.

ضرورة الالتزام

من جانبها، أكدت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني- الإمارات، ضرورة الالتزام الكامل بما تقره الدولة من لوائح صارمة تحد من انتشار العدوى بين الناس حتى تعود الحياة الطبية إلى ما كانت عليه، وهذا يتطلب التزام الجميع بالتعليمات الصحية الدورية التي تصدرها الجهات.

وأوضحت أنه بالنسبة لأنواع التطعيمات المتوافرة بالدولة، فجميعها آمنة جداً، ناصحة بعدم الانجرار أو الانسياق وراء ما يقال من بعض الناس عن وجود أعراض جانبية ضارة تحدث عند الأشخاص الذين أخذوا التطعيم، لأن كل هذا كلام مغلوط يتحدث به من هم ليس لهم علاقة بالمنظومة الصحية.

وشددت، على أن كل التطعيمات المتوافرة حالياً آمنة ومهمة للجميع، ولابد للمرضى من كبار السن، وخاصة من لديهم أمراض مزمنة، كارتفاع ضغط الدم، ومرضى السكر والصدر، حيث من الأفضل ألا يتأخروا في أخذ التطعيم أياً كان نوعه، فهو مهم جداً للحفاظ عليهم وعلى صحتهم.

وقالت عثمان: «ما قامت به الدولة من مجهودات كبيرة للحصول على كميات التطعيمات اللازمة لتطعيم أبنائها والمقيمين فيها، ما هو إلا نجاز مسبوق وكبير لم تستطيع دول متقدمة كبيرة وكثيرة، أن توفره لشعوبها، والأكثر من ذلك قيام الدولة بتوفير التطعيمات للجميع مجاناً دون تفرقة».

متطلبات ضرورية

من جهته، قال الدكتور عثمان البكري، استشاري أمراض القلب:«يعد التطعيم ضد مرض «كوفيد- 19» شيئاً مهماً وضرورياً وأساسياً لجميع البشر، خاصة في ظل استمرار انتشار الجائحة بطريقة كبيرة».

وأضاف:«لذلك أنصح الشرائح العمرية التي حددتها الجهات الصحية (ابتداء من 16 عاماً فما وفق)، أن يحرصوا على أخذ التطعيم في أقرب وقت للحفاظ على صحتهم ولاستمرار الحياة».

وأشار إلى أن ذلك يتطلب الالتزام بما تمليه عليهم السلطات الصحية بالدولة من لوائح ضرورية لمنع انتشار العدوى، لأن وزارة «الصحة» والهيئات الصحية الأخرى بالدولة هم الجهة الوحيدة التي تعمل على الحفاظ على صحة الوطن والمواطنين.

ونوه بإسراع الجهات الصحية بمختلف إمارات الدولة باتخاذ تدابير وقرارات صحية سريعة ورشيدة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وجلب التطعيمات بأنواع مختلفة، مؤكداً أن الجميع يسعى للحفاظ على صحة السكان وخلق مجتمع آمن وخال من الأمراض والأوبئة.