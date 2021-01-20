3 مبادرات لتعزيز البنية التحتية «الفضائية»

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وكالة الإمارات للفضاء، 3 مبادرات رئيسية تستهدف تشجيع وتشارك المرافق والبنى التحتية الخاصة بالقطاع الفضائي في الدولة، وذلك ضمن الخطط والبرامج والمبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء والخاصة بتحديد أولويات وتطلعات وأهداف برنامج الإمارات الفضائي خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

ووفقاً لتقرير الوكالة فإن المبادرات تشمل وضع خطة لضمان تطبيق معايير الحماية والأمان للبنية التحتية بالقطاع الفضائي، بما يجعلها مواكبة للمواصفات العالمية المطلوبة، وبما يرتقي بمنجزات برنامج الإمارات الفضائي والجهات العاملة في القطاع، عبر اتباع أعلى المستويات من المعايير والمواصفات التي تستهدف الأمن والسلامة في المرافق.

وتتضمن المبادرات أيضاً، إنشاء برنامج لتشارك المرافق محلياً وعالمياً، بهدف تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين مختلف المؤسسات الفاعلة بالقطاع وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المرافق العلمية، بما يجعل هذه المرافق قادرة على استقطاب الكفاءات والخبرات ضمن فرق العمل العاملة في القطاع سواء ضمن المشاريع الداخلية أو الخارجية، باعتبارها مرافق وطنية تعمل على رفد القطاع بالبنية التحتية والبيئة اللازمة للعمل في هذه المشاريع.

وتشمل المبادرات، تقييم وتقديم توصيات حول الاحتياجات الحالية والمستقبلية فيما يخص البنى التحتية والمرافق والخدمات الأخرى اللوجستية المساندة للمؤسسات والأنشطة الفضائية، بهدف رصد وملاحظة الواقع الحالي للبنية التحتية الفضائية وتقديم المقترحات والتي من شأنها تحديث وتطوير منظومة عملها وتعزيز دورها، بما يتناسب مع الأهداف المستقبلية لقطاع الفضاء الوطني، وبما يتواكب مع الاحتياجات الراهنة والمقبلة للمهام والمشاريع الفضائية.

وتعد المبادرات جزءاً من خطة وكالة الإمارات للفضاء لضمان بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع، حيث خصصت الوكالة مجموعة من البرامج والتي تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز مفهوم إدارة المخاطر في المرافق وتطوير المعايير والإجراءات والقدرات فيها، وذلك بهدف تحقيق مجموعة من الغايات الرئيسية والتي منها جعل دولة الإمارات أحد أبرز الدول فيما تمتلكه من مرافق وبنية تحتية تنافسية في قطاع الفضاء، وتعزيز الجوانب التقنية في المرافق، ومراعاة المفاهيم الخاصة بالأمن والسلامة فيها، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز مكونات برنامج الفضاء الوطني وحفاظه على استدامته ومنجزاته خلال السنوات المقبلة.