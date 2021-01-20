«حقائق».. جديد «مركز الشباب العربي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «مركز الشباب العربي» إطلاق «منصة حقائق الشباب العربي»التي تفتح الباب أمام الأفراد والباحثين والمؤسسات والمنظمات والقطاعات المعنية بالعمل الشبابي للمشاركة في الإجابة على الكثير من الأسئلة وتقديم البيانات والمعلومات حول واقع الشباب العربي ومستقبله، وذلك في إطار عمله المستمر على توسيع منظومة الأبحاث الخاصة بالشباب العربي.

شما المزروعي

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «أظهر الشباب العربي مرونة وإيجابية كبيرة في التعامل مع مختلف التحديات التي شهدها العالم العام الماضي. واليوم وفي ظل المعطيات الجديدة التي نشهدها في مختلف قطاعات المجتمع والاقتصاد والتغيرات المتسارعة في أنماط التعلم والعمل والتواصل بيننا، تبرز الحاجة إلى بيانات ومعطيات دقيقة يقدمها الشباب أنفسهم عن واقعهم وتطلعاتهم بالشراكة مع كافة المؤسسات والقطاعات الحريصة على تمكين الشباب عربياً وعالمياً.»

وأكدت معاليها أن «إطلاق منصة حقائق الشباب العربي وفتح المجال للجميع للمشاركة في إثراء بياناتها والاستعانة بالباحثين العرب الشباب للتحقق من معلوماتها سيوفر قاعدة بيانات مرجعية مفتوحة وشاملة لأهم قضايا الشباب، ويضع أمام صناع القرار ومصممي السياسات المعنية بالشباب مخزوناً معرفياً موثوقاً لبناء برامج الشباب الأوسع تأثيراً انطلاقاً من معطياته الدقيقة.»

سعيد النظري

بدوره قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي «منصة حقائق الشباب العربي الجديدة التي أطلقها المركز تبني على إصدار 100 إجابة عن واقع الشباب العربي الذي أنجزناه العام الماضي؛ وتطمح في المرحلة الثانية إلى الوصول إلى 1000 إجابة جوهرية عن واقع الشباب العربي وتطلعاته لأن البيانات هي ركيزة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتصميم استراتيجيات شبابية مثمرة.»