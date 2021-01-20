«الأعلى لشؤون الأسرة» في الشارقة يؤكد على تطوير الأداء

الشارقة (الاتحاد)

أكد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، على تحقيق التكامل النوعي بين مختلف إداراته في كافة عمليات التخطيط والتنفيذ وتطوير الأداء للارتقاء بمنظومة الأسرة في الإمارة والإسهام في تمكين أفرادها من أداء أدوارهم وتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع، وذلك انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية الجديدة 2022 التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول بعد إطلاق الاستراتيجية الجديدة بين الأمانة العامة للمجلس والإدارات العاملة تحت مظلته، الذي انعقد مؤخراً برئاسة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بحضور موضي بنت محمد الشامسي رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، وصالحة غابش مديرة المكتب الثقافي والإعلامي، و الدكتورة حصة خلفان الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل.