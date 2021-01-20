«الإمارات تبتكر» 21 فبراير المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت حكومة دولة الإمارات تنظيم فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، على مستوى الدولة في الفترة من 21 إلى 27 فبراير المقبل، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات.

جاء ذلك، خلال اجتماع تنسيقي عقدته حكومة دولة الإمارات وضم ممثلي المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، استعرض أبرز محاور الدورة الحالية، وسبل تطوير هذه المبادرة الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية فيها، وتنسيق الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان أفضل تنظيم لفعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، كما تم استعراض أهم إنجازات الدورة الماضية للاستفادة منها والبناء عليها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات وشرائح المجتمع والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في تنظيم وتنفيذ مبادرات متميزة تعزز مفاهيم وثقافة الابتكار، وتحفز الأفراد والجهات على تكثيف الجهود وتصميم الأفكار الكفيلة بمواجهة مختلف التحديات.

وشدد المجتمعون على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات لحماية أفراد المجتمع، خلال الفعاليات التي تنظم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتشمل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتوزيع أدوات التعقيم في مختلف المواقع.

وأكدت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، أن التحديات التي مرت بها دولة الإمارات والعالم، خلال عام 2020، نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، أكدت محورية الابتكار في مواجهة الجائحة وتسهيل التعافي السريع من تبعاتها، ما تمثل في فعالية وكفاءة حكومة دولة الإمارات في التعاطي مع هذا التحدي غير المسبوق. وقالت هدى الهاشمي، إن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، تعكس حرص حكومة دولة الإمارات على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ منهجية وممارسات الابتكار في العمل الحكومي وبين فئات وأفراد المجتمع، وتحفيز الجميع للمشاركة في ابتكار حلول للتحديات وتطوير المقترحات والرؤى لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأوضحت أن «الإمارات تبتكر 2021» تحمل هذا العام قيمة مميزة؛ لأنها تتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، حيث ستشهد هذه الدورة إطلاق مبادرات جديدة تسهم في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار وأثره في واقعهم ومستقبلهم، وتنمي لديهم التفكير الإبداعي الذي يقوم على التجربة واختبار الأفكار لتصميم وتطوير تجارب ومبادرات وحلول مستقبلية تلامس حياة أفراد المجتمع.

مشاركة واسعة

شهدت فعاليات «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين» خلال العام الماضي، مشاركة واسعة من جميع إمارات الدولة، حيث شاركت أكثر من 120 جهة حكومية وخاصة، وتم تنظيم أكثر من 1000 فعالية شملت مسابقات وجوائز وعروضاً ومؤتمرات ومبادرات وحوارات وهاكاثون ومختبرات تفاعلية عديدة هدفت إلى استقطاب الأفكار والمبادرات والابتكارات.

كما أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار خلال فعاليات العام الماضي «تحدي الخمسين»؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة لتقديم أفكار تسهم في تطوير وتصميم مستقبل دولة الإمارات، في 4 تحديات، هي: نسبة الحوادث المرورية، ونفايات البلاستيك، ومعدل السمنة بين الأطفال، ونسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والوصول بها إلى «الصفر» بحلول عام 2071، واستقطب التحدي أكثر من 400 فكرة نوعيّة قدمها مبتكرون من مختلف فئات المجتمع، ومشاركة 400 جهة على مستوى الدولة، فازت منها 13 فكرة مبتكرة اختارتها لجان التحكيم لدعم تطبيقها عملياً.