تعاون بين «أوقاف دبي» و«التربية» لتدريس الوقف

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي تعاونها مع وزارة التربية والتعليم لإضافة محتوى تعليميا لطلاب الصف العاشر للتعريف بالوقف وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة.

ويحمل المحتوى التعليمي عنوان «الوقف والتنمية المستدامة»، وتمت إضافته لكتاب (التنمية المستدامة: الإطار العام والتطبيقات - دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً)، لتدريسه خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أهمية تحقيق مضامين تربوية هادفة تغذي فكر الطالب وتكرس فيه قيماً فاضلة، وأفكاراً تعزز من لحمة ونسيج المجتمع، وهذا ما تحرص الوزارة عليه، إذ إن عملية انتقاء الدروس والمناهج الدراسية تتم وفق نظرة تربوية حديثة وشمولية، وبما يتوافق مع طبيعة المجتمع الإماراتي وعاداته وقيمه ومورثه وفضائله.

وقال اليحيائي: إننا نسعى في المؤسسة التعليمية إلى تجذير المواطنة الإيجابية في نفوس طلبتنا، وحشد الجهود لبناء أجيال تعمل على نهضة وطنها واستدامة مقدراته.

من جانبه، قال علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، «إن الإضافة التعليمية الجديدة جاءت في إطار التعاون الوثيق بين المؤسسة وبين وزارة التربية والتعليم بهدف إبراز دور الوقف في تحقيق التنمية المستدامة».