جامعة الشارقة تكرم «دار البر»

الشارقة (الاتحاد)

كرمت جامعة الشارقة، مساء أمس، جمعية دار البر في ظل دورها الواسع والملموس في دعم طلبة الجامعة، عبر التكفل بسداد رسومهم الجامعية، على مدار الأعوام الدراسية الماضية، وصولاً إلى مساهمة الجمعية في تعزيز الحياة الأكاديمية والعلمية في دولة الإمارات.

وقدمت جمعية دار البر دعماً سخياً لطلبة جامعة الشارقة المحتاجين، من غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية، خلال عامين (2019 - 2020)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.322.819 مليون درهم.

وأكد المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن «دار البر» تضع طلبة العلم، في الجامعات والكليات والمدارس، على رأس أولوياتها، في رؤيتها التنموية ونهجها الخيري الإنساني، عبر التكفل بتسديد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم، بعد دراسة وافية لحالاتهم المادية والمعيشية وتوثيقها والتأكد من عدم قدرتهم مع ذويهم على سداد قيمة الرسوم وحاجتهم للدعم، وهو ما يشكل ترجمة لسياسة الدولة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تحث على تعزيز دور «العلم» في التنمية والتقدم والاستدامة، ونشر السعادة وكل قيم الخير والبناء والتطوير.