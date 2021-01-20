«الإسعاف الوطني» يدعو مستخدمي الطرق للحذر.. ويؤكد: استعداد تام للتعامل مع «الضباب»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الإسعاف الوطني رفعه درجات الاستعداد واتخاذه كافة التدابير الاستباقية للتعامل مع الضباب الذي تشهده عدد من مناطق الدولة، ودعا السائقين إلى اتخاذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف التي تشهد انخفاضاً لمستوى الرؤية الناتج عن تشكل الضباب، وضرورة متابعة حالة الطقس وظروف الحركة على الطرقات، والتأكد من جاهزية المركبة قبل التحرك.

وأكد أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني تفعيل خطة الطوارئ الاستباقية المخصصة لأوقات الضباب، بما يشمل التوزيع الاستراتيجي للنقاط الإسعافية والتحرك الديناميكي لمركبات الإسعاف اعتماداً على الاحصائيات السابقة، وتعزيز تواجدها على الطرق الرئيسية والحيوية، فضلاً عن التنسيق المتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة الاستجابة المشتركة إلى أية حوادث ناتجة عن ظروف الطقس الحالية.

كما حذر الهاجري من خطورة عدم الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية تهدد سلامة مرتادي الطريق، وحرصا على تضافر كافة الجهود لضمان السلامة على الطرقات في الدولة والحفاظ على حياة مستخدميها، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والتزام الإجراءات التي تجنبهم المخاطر في حال الاضطرار للقيادة في أوقات الضباب وتحافظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق، مثل الانتباه وتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السير والمرور وعدم الانشغال بغير الطريق، وتخفيف السرعة أثناء القيادة وبما يتوافق مع السرعة المحددة في أوقات الضباب، وتخصيص وقت إضافي للرحلة للوصول بأمان، وتشغيل الأنوار الأمامية المنخفضة أو أضواء الضباب إن وجدت وعدم استخدام الأضواء العالية لأن ذلك يعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وتجنب استخدام أضواء التحذير الرباعية (الفلاشر)، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، والاسترشاد بالعلامات الأرضية للطريق، واستخدام مساحات الزجاج ومزيل التكاثف عن الزجاج الأمامي والخلفي لتوضيح الرؤية، والامتناع عن تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسار بشكل مفاجئ، والحرص على استخدام أضواء تغيير الاتجاه قبل تغيير المسار بفترة كافية، وعدم التوقف في منتصف الطريق، وفي حال كان الضباب كثيفاً، ولا يمكن متابعة السير، فعليك إيقاف المركبة خارج الطريق في مكان آمن بعيداً عن حركة المرور، وتشغيل أضواء التحذير الرباعية، والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للمركبات.

يذكر أن الإسعاف الوطني يقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في المناطق الشمالية (الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة) عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى.