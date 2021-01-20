«ساعد الذكي» لتخطيط الحوادث البسيطة بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تطبيق (ساعد الذكي) لتخطيط الحوادث البسيطة بالتعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية، ويتيح التطبيق للمتعاملين تقديم طلب تقرير الحوادث البسيطة، من خلال ثلاث خطوات ذكية اعتباراً من اليوم.

ومن جهته، أشار العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات: إن تطبيق ساعد يوفر الوقت والجهد ويختصر رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة.

ويتيح التطبيق للمبلغ أن يجرى طلب تقرير حادث في حال تعرضه لحادث بسيط مباشرةً من موقع الحادث، من خلال إتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات لاستكمال البيانات، بالإضافة إلى تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، ورفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم رمل الرئيس التنفيذي لشركة ساعد أهمية الخدمة المبتكرة التي يقدمها التطبيق في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت والجهد.