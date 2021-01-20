24 مليون مشاهدة لمواقع شرطة الشارقة الإلكترونية

الشارقة (الاتحاد)

أكد العميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، على الأهمية البالغة لمواقع التواصل الاجتماعي في إيصال المعلومة، والتصدي للظواهر السلبية التي تطرأ في المجتمع بين حين وآخر، بجانب دورها الكبير في تعزيز سبل التواصل السريع بين المرسل والمتلقي.

وكشف عن وصول عدد المشاهدات لموقع شرطة الشارقة على انستغرام فقط لأكثر من 12 مليوناً و700 ألف، بينما بلغ مجموع المشاهدات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي 24 مليون مشاهدة خلال العام الماضي 2020، فيما بلغ عدد الملاحظات والاستفسارات التي تم رد عليها 1500 ملاحظة واستفسار، وردت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التعامل معها بأهمية وعناية فائقة، وذلك بعد إيصالها من جانب المشرفين، إلى المسؤولين للرد عليها، حيث لم يستغرق ذلك الـ 10 دقائق في كثير من الأحيان.

وأشار إلى تجاوز عدد المنشورات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من 300 مادة فلمية خلال تلك الفترة.