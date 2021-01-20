%98 الفصل في القضايا بمحاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت إحصائيات دائرة محاكم رأس الخيمة أن نسبة الفصل الإجمالية في القضايا بلغت 98.77%، خلال العام الماضي وهو ما يعكس نجاح الدائرة في تحقيق السرعة في مؤشرات الفصل بالقضايا، دون الإخلال بجودة الأحكام الصادرة، وبحقوق المتقاضين.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن الدائرة لم يتوقف عملها القضائي خلال جائحة كورونا وواصلت عملها بكل انسيابية وكفاءة، عبر تفعيل نظام التقاضي عن بعد، وإصدار جميع الأحكام القضائية باستخدام تقنيات الاتصال المرئي المباشر الحديثة، والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وأوضح أن إجمالي عدد القضايا التي سجّلتها الدائرة بلغت 4989 قضية خلال العام الماضي، من بينها 4917 قضية تم الفصل بها، وبنسبة إنجاز بلغت 98.77%، وذلك حسب درجات التقاضي الثلاث، وهي المحكمة الابتدائية والتي سجّلت 3911 قضية، وفصلت في 3842 قضية، وبنسبة 98.51%، فيما سجّلت محكمة الاستئناف 893 قضية، وفصلت في 891 قضية، وبنسبة 99.77%، بينما نظرت محكمة التمييز في 185 قضية، وفصلت في 184 قضية، بنسبة 99.45%. وأشار إلى أن عدد القضايا المنظورة والمفصولة حسب المحاكم المتخصصة بلغ خلال العام الماضي ، تسجيل 552 قضية مدنية، والفصل في 541 قضية، ومعدل الفصل 98% وفي القضايا التجارية تم تسجيل 1190 قضية، والفصل في 1154 قضية تجارية بمعدل فصل 97%، وتسجيل1205 قضية عمالية، والفصل في 1202، معدل الفصل 99.75%، والنظر في 742 قضية أحوال شخصية وتركات، والفصل في 722 قضية، بمعدل فصل 97%.

وأضاف: وبلغت قضايا محكمة اليوم الواحد1006 قضية، وفصلت في 1006 قضية، بنسبة فصل 100%، فيما سجلت محكمة المطالبات الصغرى المدنية والتجارية 117 قضية، وفصلت في 116 قضية، بنسبة فصل 99%، بينما بلغ عدد قضايا الأمور المستعجلة 155 قضية، والفصل في 155 قضية، بنسبة 100%، وقضايا التنفيذ وصلت 22 قضية، وتم الفصل في 21 قضية، بنسبة فصل 95%.