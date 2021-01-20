انخفاض درجات الحرارة غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة مرتفعاً جوياً سطحياً يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضاً في درجات الحرارة، واضطراباً شديداً في البحر.

وبحسب تقرير النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تراوحت درجات الحرارة الصغرى في المناطق الداخلية بين 8 درجات إلى 12 درجة مئوية، بينما تراوحت على المناطق الجبلية بين 6 إلى 10 درجات مئوية، وعلى المناطق الساحلية والجزر تتراوح الصغرى بين 14 إلى 18 درجة مئوية، كما يتوقع أن يكون البحر اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام مضطرباً إلى شديد الاضطراب، وقد يصل ارتفاع الموج إلى 11 قدماً في العمق في الخليج العربي، و5 أقدام بقرب الساحل، كما يتوقع أن يكون ارتفاع الموج في بحر عمان 8 أقدام في العمق.

وتوقع أن يكون طقس اليوم مغبراً إلى غائم جزئياً، مع انخفاض في درجات الحرارة، خاصة غرباً، والرياح جنوبية غربية خفيفة تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية على البحر ومحملة بالغبار والأتربة، وسرعتها تصل إلى60كم/س على البحر، والبحرمتوسط إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب بعد الظهر في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً بالليل في بحر عمان. ويتوقع أن يشهد يوم غد الجمعة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، ويكون الطقس مغبراً وغائماً أحياناً والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر تتحول إلى شمالية شرقية شرقاً وشمالاً مساء مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وسرعتها تصل إلى 55 كم / ساعة نهاراً على البحر، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.