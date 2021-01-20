2.9 مليون درهم لـ«زكاتكم لتعليمنا» في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لـ«الاتحاد»، أنه خلال العام الدراسي الماضي فقط، استفاد (1923) شخصاً من أصحاب الهمم من خدمات المدينة وهم ينتمون إلى مختلف الجنسيات والأعراق رغم التداعيات العالمية التي تسببت بها أزمة «كوفيد 19»، مشيرةً إلى أن المدينة لم تتوقف عن تقديم خدماتها لطلبتها على الرغم من الوباء، إذ إنهم مستعدون دائماً لمواجهة التحديات، مشيدة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الرئيس الفخري لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية والداعم الدائم للمدينة.

وأضافت: بلغ عدد الموظفين من أصحاب الهمم ضمن فريق عمل المدينة (64) موظفاً من أصل (664) موظفاً خلال العام الدراسي 2019 ـ 2020 وفي ذلك زيادة مقدارها (14) موظفاً عن العام الذي سبقه، وتمّ إجراء مسح وكشف المبكر لـ 1332 طفلاً في روضات وحضانات الشارقة مع تقديم النصائح والتوجيهات الضرورية لأولياء الأمور والمعلمين.

وقالت: نظمت المدينة حملتها السنوية للزكاة «زكاتكم لتعليمنا» خلال شهر رمضان الماضي، وبلغت إيراداتها أكثر من مليونين و900 ألف درهم، والتي ستغطي بها الرسوم الدراسية لـ 98 طالباً من أصل 600 طالب ذوي إعاقة يستحقون الزكاة.

وقالت: على الرغم من الظروف التي تسبب بها (كوفيد 19) لم تتوقف المدينة عن تقديم خدماتها للطلبة ذوي الإعاقة من خلال منصتها للتعليم عن بعد منذ بداية الأزمة وحتى اليوم الأخير من العام الدراسي حرصاً منها على تعليم طلابها، مؤكدة على أن نحو (724) من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات المنصة للتعليم عن بعد، بالإضافة إلى (682) ولي أمر، حيث عرضت لهم (422) فيديو تعليمياً، و(35) فيديو إرشادياً تحت إشراف (266) معلماً واختصاصياً.

إعفاء

كما قامت المدينة بإعفاء أولياء الأمور من سداد رسوم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2019 - 2020 مع رفع الجاهزية الخاصة بالصحة والسلامة عبر توفير كافة الموارد المالية، وإلغاء كافة الفعّاليات والأنشطة والبرامج المباشرة وتقديمها عن بُعد.