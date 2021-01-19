لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدول الخليج تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في دول مجلس التعاون الخليجي «عن بعد» اجتماعها الأول يومي 18 و19 يناير الجاري.

تناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة موضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة /القوانين/، وإحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ بدول المجلس، وتوصلت اللجنة إلى التوصيات المناسبة حيالها.