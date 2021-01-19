«تنفيذي وشرطة عجمان» يبحثان سبل تعزيز الأمن

عجمان (وام)

وقّعت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان والقيادة العامة لشرطة عجمان مذكرة تفاهم، انطلاقاً من حرصهما على دعم وتعزيز العلاقات المشتركة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، وترسيخاً لأواصر التنسيق والتعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بجهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي المبذولة في خدمة الإمارة ومواطنيها والمقيمين فيها، مؤكداً أن رؤية المجلس التنفيذي النابعة من توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لها الأثر الكبير في تطور إمارة عجمان ورفعتها في مختلف جوانب الحياة، وهذا بدوره انعكس على مستوى أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي: إن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين بما يصب في خدمة المصلحة العامة، والإسهام في تنويع وتسهيل آليات العمل الحكومي وزيادة درجة تكامليته، والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون لضمان تحقيق نتائج عالية الجودة.

من جانبه، أكّد الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص المجلس على ضرورة العمل بنهج الحكومة الواحدة، وتبنّي أساليب عمل حكومية تتسّم بالتكامل والتشارك بين الجهات كافةً، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يعد خطوة مهمة ستعمل على مواءمة برامج ومبادرات المجلس التنفيذي والقيادة العامة لشرطة عجمان مع البرامج والمبادرات النافذة على مستوى الدولة، والاستفادة المتبادلة من قواعد البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الطرفين، وتبادل المعرفة والخبرات المكتسبة والسياسات وآليات العمل.

محاور

تم خلال التوقيع مناقشة عدد من المحاور حول تعزيز الأمن والأمان في الإمارة، ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لتقديم الخدمات بأعلى جودة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة بما يتناسب مع المستوى الرفيع الذي وصلت له دولة الإمارات في هذا المجال.