المؤتمر العالمي السادس للابتكار والتميز فبراير المقبل

دبي (الاتحاد)

أعلن الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي عضو مجلس الأمناء في الهيئة الدولية للتسامح، ورئيس المؤتمر العالمي السادس للريادة والابتكار والتميز، أن المؤتمر سينعقد يومي 8 و9 فبراير المقبل تحت شعار (اللي ماله أول ماله تالي).

كما أعلن أنه سيتم تكريم الرواد من الهيئة العالمية لتبادل المعرفة والهيئة الدولية للتسامح كمحاولة لرد الجميل وتسجيل العرفان لما قدموه.

وأشار في بيان صحفي، إلى أن هذا المؤتمر يركز على الريادة والتميز في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تكريم عدد من الشخصيات الخليجية، وذلك عبر التعريف بهم وإنجازاتهم وجوانب التميز والريادة في مسيرتهم، وسيكونون من مجالات متعددة، ومنها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وقال: «المؤتمر يهدف إلى تقديم النماذج الحقيقية للرواد في الخليج ممن ساهموا في بناء الأمس الجميل لهذا الحاضر الأجمل، والهدف من هذا هو تأكيد مقولة «من لا ماضي له فليس له حاضر أو مستقبل»، فنحن اليوم امتداد لماضينا بشخوصه وموروثه الثقافي والاجتماعي».

وأضاف: «لذلك ارتأينا أن نخصص مؤتمر هذا العام لتقديم أمثلة حقيقية من الواقع لبعض شخصياتنا الكريمة ليكونوا قدوة خيرة لشبابنا، ولتأكيد قيمنا المجتمعية، ومفهوم الاستدامة التي تركز على المحتوى، بعيداً عن المظاهر والإبهار».

وذكر القاسمي، أن محاور المؤتمر تضمن أربع جلسات مدة كل جلسة تسعين دقيقة، بمعدل جلستين في اليوم الواحد، وستنقل جميع فعالياته على منصة زووم، حيث ستنطلق هذه الجلسات من البحرين والكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية.