«نسائية دبي» تطلق «اطمئني» لتأهيل وتطوير الأسر الأحادية

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، من خلال مركز النهضة للاستشارات والتدريب مبادرة تطويرية تربوية تأهيلية تحت مسمى «اطمئني»، وذلك لدعم والمرأة على مواجهة المشكلات بفعالية وإيجابية، بما يكفل لها التوافق النفسي والاجتماعي في الأسرة، والذي بدوره يسهم في صقل شخصية الأبناء، وغرس أفكار بنّاءة وملهمة في نفوسهم، وتوجيههم لما يساعدهم على النمو في بيئة إيجابية عالية المستوى تربوياً.

تستهدف مبادرة «اطمئني» الأسرة الأحــادية، الأمهات الأرامل، الأمهات المطلقات، الأمهات المهجورات والمعلقات دون طلاق، ويتميز برنامج المبادرة بتقديم مهارات تؤهل المرأة لمواجهة التحديات التي تواجهها، وتتحمل مهام صعبة ومشاق الحياة وتربية الأطفال، وتحقيق الذات، والتغلب على المشاعر السلبية التي يولدها المرور بتجربة كالحالة التي تمر بها.

وقالت خولة النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية، المشرف العام على مركز النهضة للاستشارات والتدريب بدبي، إن المبادرة تسعى إلى تحقيق رؤية 2021 في إيجاد مجتمع متلاحم متمسك بهويته، وينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة، والتأهيل والتدريب للأمهات الأرامل والمطلقات والمهجورة وأبنائهن لإكسابهم مهارات وخبرات مهنية مختلفة، كما تطمح إلى زيادة الوعي الاجتماعي المتعلق بالحياة، ومعالجة بعض المفاهيم الخاطئة، ورفع الوعي المجتمعي حول ظاهرة غياب الأب لفترة طويلة أو النهائي للأطفال، وآثارها السلبية على الأطفال.

ودعت جمعية النهضة النسائية كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الشأن إلى تبني ما تقدمه المبادرة لمحاولة ترسيخ مفهوم الاستقرار الأسري في مجتمع الإمارات، وذلك في ظل تزايد التحديات المجتمعية الناتجة عن اضطراب العلاقات الأسرية.

كما شكرت خولة النابودة بيت الخير على رعاية البرنامج النابع من حب الوطن والنفع العام للمجتمع، وثمّنت الشراكة التكاملية بين المؤسسات المجتمعية ومؤسسات تنمية المجتمع بالدولة، وتأكيد التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية، وتحقيق غايات الأجندة الوطنية الحكومية وخطة دبي الاستراتيجية، وإرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك لتفعيل المشاركات المجتمعية.

يشمل البرنامج التدريبي دورة تدريبية في مجال إدارة الضغوطات النفسية (الاكتئاب /‏‏‏ القلق /‏‏‏ الانعزال) ومجال تربية الأبناء من الطفولة إلى ما بعد المراهقة، وقضايا العقاب والثواب ومجالات التخطيط المالي للأسرة، ويتم تقديم الدورات عن بُعد، التزاماً بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوطنية.